Fuat Akdağ bu sefer bambaşka bir işe kalkıştı NTV'den CNN Türk'e transfer olmuştu

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun bugünkü köşe yazısında Fuat Akdağ'ın, Bağış Erten'le bir yapım şirketi kurduğu konu edildi. Ayrıca Fuat Akdağ'ın sahibi olduğu Zola Yapım'ın, ilk projesini DMAX kanalında gerçekleştireceği söylendi.