Frikiğe ramak kala! Ateşli modelin başı, tanga bikinisiyle....
Dünyaca ünlü model bikinisiyle olay oldu! 32 yaşında ünlü model Daphne Joy, ailesiyle çıktığı tatilde kendisine küçük gelen bir bikini giyince, denize girmekte zorlandı.
32 yaşındaki Filipinler doğumlu ünlü model Daphne Joy, ailesiyle çıktığı, Kosta Rika'da ailesiyle tatil yaparken görüntülendi.
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Joy, rap şarkıcısı James Jackson'dan olan oğlu Sire ile denize girdi.
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Magazincilere frikik vermekten kaçınan Joy, eliyle bikinisinin belli yerlerini kapatmaya çalıştı.
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Oğlu denizden çıkmadığı için denizde kalmak zorunda kalan genç yıldız, tanga bikinisini üzerindeki tül pareoyla sık sık örttü.
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