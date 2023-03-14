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Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kamerada!

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Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kamerada!

İSTANBUL Kağıthane’de bir kamyonetin el freni yük indirildiği esnada boşaldı. Kontrolden çıkan araç kaldırımı aşarak bir çay ocağına daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, işyeri önünde oturanlar ölümden kıl payı kurtuldu. Olayı gören Mustafa Zorlu, “Orada oturan çay içen insanlar panik halinde kaçıştı. Büyük bir faciadan kurtulduk” dedi

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kamerada!

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 34 ZV 2729 plakalı kamyonetle gelen Saruhan Hepbay (44) işyerinin önünde durarak el frenini çekti. 

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Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kamerada!

Sürücü ardından kamyonetin kasasının açarak ürünleri indirmeye başladı. Bir süre sonra kamyonet, frenlerinin boşalması sonucu kaymaya başladı. Yokuş aşağıya hızlanan kamyonet kaldırımı aşarak çay ocağına daldı

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Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kamerada!

O esnada işyeri önünde oturanlar ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza sonucu ölen yada yaralanan olmazken, iki işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kamerada!

Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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