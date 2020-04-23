Fransızlar koronavirüse karşı nikotin bantlarını denemeye hazırlanıyor
Fransa’da araştırmacılar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olup olmadığını belirlemek için yeni bir araştırmaya start verecek. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına nikotin bandı dağıtılacak.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırma yapılıyor.
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Bilim insanları bir yandan salgına karşı aşı geliştirmek için yoğun mesai harcarken bir yandan da hali hazırda sahip olduğumuz yöntemlerin virüse karşı etkili olup olmadığını test ediyor.
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Fransa’da bir grup araştırmacı, nikotin bantlarının koronavirüse karşı etkili olup olmadığını saptamak adına salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına nikotin bandı dağıtmaya hazırlanıyor.
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Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; ülkede koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda kalan nikotin bağımlılarının oranı yüzde 4.4 olarak belirlenirken ülkedeki nikotin bağımlılığının oranı ise yüzde 25 seviyesinde.
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