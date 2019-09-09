Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı söylenen Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya mesaj
Fransız DJ Maga ile adı aşk dedikodularına karışan Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya kafa karıştıran yorum geldi.
Uzun zamandır evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolandığı söylenen haklarında çeşitli birçok iddia ortaya atılan ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan kafaları karıştıran bir aşk sinyali geldi. Son olarak adı Fransız DJ Maga ile aşk dedikodularına karışan Beren Saat, Doğulu'ya yeşil ışık yaktı.
Kenan Doğulu, sosyal medya hesabı Instagram'dan geçtiğimiz gün ilk albümünün çıkış parçası olan ''Yarım Bilirsin''in çıkışının 26. yıldönümü olması nedeniyle video klibini yayımladı.
Kenan paylaştı Beren beğendi: Doğulu'nun ''O günkü heyecanımı ve mutluluğumu tarif etmem imkansız, bir müzisyen için ilk albümün önemi tarifsiz. Müziğe ve sahneye çocuk yaşlarda başlamış olsam da, profesyonelliğe attığım ilk adımdı benim için'' notunu düştüğü video klibinin altına Beren Saat'ten kafaları karıştıran bir yorum geldi.
Kalpli yorum: Beren Saat, Kenan Doğulu'nun 'Yaparım Bilirsin' video klibinin altına alkış ve kalp emojisi koyarak eşi Doğulu'yu tebrik etti.