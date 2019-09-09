Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı söylenen Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya mesaj

Kenan paylaştı Beren beğendi: Doğulu'nun ''O günkü heyecanımı ve mutluluğumu tarif etmem imkansız, bir müzisyen için ilk albümün önemi tarifsiz. Müziğe ve sahneye çocuk yaşlarda başlamış olsam da, profesyonelliğe attığım ilk adımdı benim için'' notunu düştüğü video klibinin altına Beren Saat'ten kafaları karıştıran bir yorum geldi.