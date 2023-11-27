Fransız bilimci Erzurum sokaklarını karış karış geziyor nedeni ortaya çıktı 43 yıl önce...

Yaklaşık 1 haftadır Erzurum'da gezen Dallant, bir süre daha kentte kalmayı ve fotoğraftakileri bulup onlara 43 yıl önce çektiği fotoğraflarını hediye etmeyi istiyor. Victor Dallant, AA muhabirine, antropolojiyle alakalalı yüksek lisans yaptığını, 1980 yılında gezmek amacıyla trenle İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini ve buradan da Kars'a gittiğini söyledi.