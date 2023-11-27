Fransız bilimci Erzurum sokaklarını karış karış geziyor nedeni ortaya çıktı 43 yıl önce...
Fransız antropolog (insan bilimci) Victor Dallant, 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği 7 yaşlarındaki çocukları bulmak için kenti karış karış geziyor.
Erzurum'a 1980 yılının aralık ayında İstanbul'dan Doğu Ekspresi ile gezmeye gelen 2 çocuk babası Dallant, kentin ismini bilmediği bir mahallesinde kayak yapan ve top oynayan çocukların fotoğrafını çekti.
Aradan geçen 43 yılın ardından fotoğrafını çektiği çocukların son durumunu merak eden Dallant, onları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldi. Kentte hatırladığı mahalle ve caddeleri dolaşan Dallant, yolda gördüğü kişilere tercüman yardımıyla fotoğraftakileri tanıyıp tanımadığını soruyor.
Yaklaşık 1 haftadır Erzurum'da gezen Dallant, bir süre daha kentte kalmayı ve fotoğraftakileri bulup onlara 43 yıl önce çektiği fotoğraflarını hediye etmeyi istiyor. Victor Dallant, AA muhabirine, antropolojiyle alakalalı yüksek lisans yaptığını, 1980 yılında gezmek amacıyla trenle İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini ve buradan da Kars'a gittiğini söyledi.