Fransız basınından PSG-Galatasaray maçına olay yorumlar
PSG'nin Galatasaray'ı 5-0 yendiği karşılaşma Fransa basınında geniş yer aldı. İşte Fransa basınında öne çıkan başlıklar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6’ncı ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e 5-0 yenildi ve grupta 2 puanla son sırada yer alarak Avrupa’ya veda etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappe ve penaltıdan Cavani kaydetti.
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'Paris Saint Germain ciddi ve etkili futbol oynadı. Çoğunlukla da İstanbul ekibinin zaaflarından faydalandı. Takımını sürükleyen isim Neymar'dı'
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'Maçın fiyaskosu Türklerin oyun planıydı. Galatasaray grubu iki puanla tamamladı. Son maçları da gösterdi ki, daha iyisini hak etmediler.'
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'Karmaşık bir ayın ardından güven arayışındaki Paris Saint Germain, karşısında Galatasaray gibi çok zayıf bir takım bulmanın avantajını kullandı.'