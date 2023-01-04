Fransa'dan skandal görüntüler! Açık açık PKK şovu yaptılar

Agence France-Presse'e (AFP) konuşan görgü tanığı bir dükkan sahibi, "Büyük bir panik yaşandı, kendimizi içeri kitledik" dedi. Görgü tanığı, yedi ya da sekiz el silah sesi duyduğunu ve sokakta kaos yaşandığını söyledi. Bir başka görgü tanığı da, yaşananları "Yaşlı, beyaz bir adamın kültür merkezine girip ateş açtığını gördük, daha sonra da bitişikteki kuaföre girdi" sözleriyle anlattı. Emine Kara, Mir Perver ve Abdurrahman Kızıl'ı öldüren, üç kişiyi de yaralayan William M., kuafördekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.