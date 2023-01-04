Fransa'dan skandal görüntüler! Açık açık PKK şovu yaptılar
Paris'te aşırı sağcı bir saldırganın öldürdüğü üç kişinin cenaze töreni terör paçavraları ve elebaşının posteri önünde gerçekleşti. Avrupa'nın dört bir yanından kiralık otobüslerle taşınan dışarıdaki kalabalığın elinde de paçavralar ve fotoğraflar vardı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 2022'nin son günlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda ölenler için cenaze töreni düzenlendi.
Paris'in 10. bölgesinde 23 Aralık Cuma günü öğleden sonra silah sesleri duyuldu. Silahlı saldırgan William M., Enghien Sokağı'nda önce Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni, sonra aynı sokaktaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldı.
Agence France-Presse'e (AFP) konuşan görgü tanığı bir dükkan sahibi, "Büyük bir panik yaşandı, kendimizi içeri kitledik" dedi. Görgü tanığı, yedi ya da sekiz el silah sesi duyduğunu ve sokakta kaos yaşandığını söyledi. Bir başka görgü tanığı da, yaşananları "Yaşlı, beyaz bir adamın kültür merkezine girip ateş açtığını gördük, daha sonra da bitişikteki kuaföre girdi" sözleriyle anlattı. Emine Kara, Mir Perver ve Abdurrahman Kızıl'ı öldüren, üç kişiyi de yaralayan William M., kuafördekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Paris'e şok dalgaları yayan saldırının ardından sokaklara çıkan terör örgütü PKK yandaşları, Fransa'nın başkentini savaş alanına çevirdi. PKK'lı göstericiler Cuma günü ve hafta sonu polisle çatıştı, arabalar devrilip yakıldı ve sokaklar ateşe verildi. Yüzlerce terör yandaşından bazıları örgütün paçavralarını ve terör elebaşının fotoğaflarını taşıdı. Polis ise terör yandaşı göstericilere biber gazı sıkarak karşılık verdi.