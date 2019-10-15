Fransa'da Türk dizileri rüzgarı esti! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de oradaydı

Dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM Fransa'nın Cannes şehrinde başladı. Dünyanın dört bir yanından televizyon yapımlarının buluştuğu fuarda Türk dizileri de yerini aldı. ATV, Star, FOX ve Kanal D dizilerinin boy göstereceği fuara birbirinden ünlü isimler de katıldı.