Fransa'da Türk dizileri rüzgarı esti! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de oradaydı
Türk yapımlar Cannes'da boy gösterdi. Fransa'da birbirinden ünlü isimler yer aldı. Burak Özçivit, Akın Akınözü, Ebru Şahin, Can Yaman da oradaydı.
Dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM Fransa'nın Cannes şehrinde başladı. Dünyanın dört bir yanından televizyon yapımlarının buluştuğu fuarda Türk dizileri de yerini aldı. ATV, Star, FOX ve Kanal D dizilerinin boy göstereceği fuara birbirinden ünlü isimler de katıldı.
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Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönmesi merakla beklenen Burak Özçivit de Cannes'da boy gösterdi.
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Hercai dizisiyle hayranları tarafından çok yakıştırılan Akın Akınözü ve Ebru Şahin de oradaydı.
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ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan rolüne hayat veren Ebru Şahin, Cannes'da tercih ettiği kıyafetiyle de büyüledi.
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