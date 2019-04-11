Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı

Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı

Fransa’da İstinaf Mahkemesi, 2016’da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarına verilen cezanın artırılmasına hükmetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı - Sayfa 1

Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneklerine 2016 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen üç PKK yandaşı, Paris Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

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Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı - Sayfa 2

İlk duruşmada, PKK yandaşlarının avukatları bunun bir terör suçu değil, bir ‘adi vaka’ olduğunu savunmuş, ancak mahkeme saldırıları ‘terör suçu’ kabul ederek, 25 yaşındaki saldırgana ertelemeli 3 yıl, 31 yaşındaki saldırgana 2 yıl, 24 yaşındaki saldırgana da 9 ayı ertelemeli 18 ay hapis cezası vermişti.

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Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı - Sayfa 3

Mahkeme 'Terör' suçu dedi

Paris Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezayı yetersiz bulan Paris başsavcısı, davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı. Bu hafta yapılan duruşmada mahkeme, ilk mahkemenin kabul ettiği ‘terör suçu işleme’ suçunun gerçekleştiğini onayarak, sanıkların cezalarını artırdı.

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Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı - Sayfa 4

Mahkeme cezaları artırdı

İstinaf Mahkemesi, 25 yaşındaki sanığın ertelemeli olan 3 yıl hapis cezasının kesinleşmesine; 31 yaşındaki sanığın cezasının 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasına, 24 yaşındaki sanığın ise 18 ay kesin hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, her 3 PKK yandaşının sicillerine de ‘terör suçundan mahkûm’ ibaresinin yazılmasına karar verdi.

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