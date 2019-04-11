Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı
Fransa’da İstinaf Mahkemesi, 2016’da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarına verilen cezanın artırılmasına hükmetti.
Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneklerine 2016 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen üç PKK yandaşı, Paris Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.
İlk duruşmada, PKK yandaşlarının avukatları bunun bir terör suçu değil, bir ‘adi vaka’ olduğunu savunmuş, ancak mahkeme saldırıları ‘terör suçu’ kabul ederek, 25 yaşındaki saldırgana ertelemeli 3 yıl, 31 yaşındaki saldırgana 2 yıl, 24 yaşındaki saldırgana da 9 ayı ertelemeli 18 ay hapis cezası vermişti.
Mahkeme 'Terör' suçu dedi
Paris Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezayı yetersiz bulan Paris başsavcısı, davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı. Bu hafta yapılan duruşmada mahkeme, ilk mahkemenin kabul ettiği ‘terör suçu işleme’ suçunun gerçekleştiğini onayarak, sanıkların cezalarını artırdı.
Mahkeme cezaları artırdı
İstinaf Mahkemesi, 25 yaşındaki sanığın ertelemeli olan 3 yıl hapis cezasının kesinleşmesine; 31 yaşındaki sanığın cezasının 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasına, 24 yaşındaki sanığın ise 18 ay kesin hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, her 3 PKK yandaşının sicillerine de ‘terör suçundan mahkûm’ ibaresinin yazılmasına karar verdi.