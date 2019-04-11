Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı

İlk duruşmada, PKK yandaşlarının avukatları bunun bir terör suçu değil, bir ‘adi vaka’ olduğunu savunmuş, ancak mahkeme saldırıları ‘terör suçu’ kabul ederek, 25 yaşındaki saldırgana ertelemeli 3 yıl, 31 yaşındaki saldırgana 2 yıl, 24 yaşındaki saldırgana da 9 ayı ertelemeli 18 ay hapis cezası vermişti.