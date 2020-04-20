Fransa'da suda koronavirüs tespit edildi Paris sokakları çok fena karıştı

Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 701 artarak 175 bin 942'ye ulaştığını söyledi. Salomon, Covid-19 nedeniyle 5 bin 744'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 610 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.