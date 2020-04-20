Fransa'da suda koronavirüs tespit edildi Paris sokakları çok fena karıştı
Fransa'da sudan yeni tip koronavirüs çıkması son darbe oldu. Paris Belediyesi, sokakları temizlemek için kullanılan suda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Paris sokaklarında eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı.
Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken Fransa'da sosyal patlamanın ilk işaret fişeği yandı. Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi. Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde Covid-19 izine rastalandığı belirtildi. Koronavirüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler arasında yer alan Fransa’nın başkenti Paris sokaklarında eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı.
Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 701 artarak 175 bin 942'ye ulaştığını söyledi. Salomon, Covid-19 nedeniyle 5 bin 744'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 610 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.
Paris'te sokakların temizlendiği sularda Covid-19 izi
Fransa'yı karıştıran ise Paris Belediyesinden yapılan açıklama oldu. Paris Belediyesi, kentte sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde Kovid-19 izine rastalandığını duyurdu.
Açıklamada, bu suların kullanımının durdurulduğu ve kentteki içme sularında virüs tespit edilmediği kaydedildi.