Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri devam ediyor

Cote-d'or Valiliğinden yapılan açıklamada, Dijon kentinde düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığı ve bir polisin yaralandığı bildirildi. Montpellier'deki eylemde de polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Gösteride 5'i polis, 9 kişi yaralandı.