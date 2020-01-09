Fransa'da protestolar bitmiyor! Şimdide Mavi Tulumlular çıktı
Protestolar ve grevler ülkesi Fransa'da, Sarı Yelekliler'den sonra Mavi Tulumlular ortaya çıktı.
Fransa'da hükümetin emeklilik reform taslağına yönelik tepkiler sürüyor.
110
Sendikalar dördüncü kez ülke çapında kitlesel protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunulmuştu.
210
Paris'te yaklaşık beş haftadır metro ve banliyö trenlerinde süren grev kent içi ulaşımında aksaklıklara neden oluyor.
310
Bugünkü gösteriler nedeniyle demiryolu ulaşımının yanı sıra hava ulaşmında da aksaklıklar bekleniyor.
410