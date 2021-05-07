Fransa'da Müslüman kadınlar sosyal medyada harekete geçti kampanya çığ gibi büyüyor

Akın, "Biz de elimize #pastoucheamonhijab" (başörtüme dokunma) yazarak sosyal medyada yayımladık. Mesajlarımızı görenlerin desteğiyle hareket büyüdü, basına yayıldı." diyen Akın, inisiyatifin önce ulusal sonra da uluslararası nitelik kazandığını söyledi.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında çok güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Akın, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile Fransa'da başörtüsünün gündem konusu olmasını, tartışılmasını şaşkınlıkla izleyen gazeteciler var." ifadesini kullandı.