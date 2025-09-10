Fransa'da korkutan eylem tahmini! Macron'a karşı 100 Bin kişinin katılması bekleniyor
Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Her şeyi durduralım" protestolarında 200 kişi gözaltına alındı. Protestoların gün içinde daha fazla şehre yayılması beklenirken, Fransız istihbarat birimleri eylemlere 100 binden fazla kişinin katılabileceğini tahmin ediyor.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemlerde yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Macron'un sosyo-ekonomik politikalarına tepki olarak ülke genelinde "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler devam ediyor. Başkent Paris'te yüzlerce eylemci Kuzey Garı'nın etrafında toplanırken, bölgede çok sayıda polis ekibi ve kamyonlar bulunuyor. Polis, gara girmesini engellediği göstericileri bölgeden uzaklaştırmak için biber gazı ve copla müdahale ediyor.
"DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN BURADAYIZ"
"10 Eylül'de tarih yazıyoruz" yazılı pankart taşıyan eylemciler, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganları attı. Eyleme katılan, soyadını vermek istemeyen Alice isimli öğrenci, sarı yelekliler hareketi başladığında yaşının çok küçük olmasından dolayı eylemlere katılamadığını anlattı. Alice, kemer sıkma politikalarına ve Sebastien Lecornu'nun başbakan olarak atanmasına tepki gösterdiklerini belirterek, "Protesto etmeliyiz, hemfikir olmadığımızı göstermeliyiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Paris'te yaşayan Julie isimli gösterici ise hükümetten bunaldığı için eyleme katıldığını belirterek, "Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz artık." dedi. Julie, oy verdiklerinde bunun dikkate alınmadığını söyleyerek, barışçıl olduklarını ve yerel makamların seslerini duymasını umduklarını dile getirdi. Giderek "sağa kayan ve ırkçı" bir hükümetlerinin olduğu değerlendirmesinde bulunan Julie, "Artık böylesine aleni bir şekilde, ırkçı ve emekçi sınıfa karşı böylesine aşağılayıcı bir şekilde konuşmak mümkün değil." dedi.