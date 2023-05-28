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Fransa'da korkunç olay! Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü: Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

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Fransa'da korkunç olay! Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü: Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Tüyleri diken diken eden olay Fransa'da meydana geldi. Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5) bıçakla katledildi. Talihsiz kadının eski eşi kelepçelendi. Şüphelinin vahşetten önce; işaret diliyle video paylaştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fransa'da korkunç olay! Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü: Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Tarihler 25 Mayıs'ı gösterdiğinde Fransa'nın Dreux kentinde korkunç bir olay meydana geldi.

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Fransa'da korkunç olay! Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü: Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Trabzon'un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı Fransa'da yaşayan Çağla Dereli'den haber alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi.

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Fransa'da korkunç olay! Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü: Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata'yı kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen ekiplerin incelemelerinde, anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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Fransa'da korkunç olay! Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü: Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon'un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

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