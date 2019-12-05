Fransa'da hayat durdu! Her yerden çatışma haberleri geliyor

Fransa'nın son yıllardaki en büyük genel grevi Cumhurbaşkanı Macron'un getirmek istediği emeklilik reformunun sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor.Başta toplu ulaşım, eğitim, hastanelerde acil servisler, barolar ve basın olmak üzere birçok sektörde iş bırakma eylemi var.