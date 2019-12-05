Fransa'da hayat durdu! Her yerden çatışma haberleri geliyor
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor. Paris başta olmak üzere neredeyse tüm şehirlerde yüzbinlerce kişi gösterilere katıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu prostestolarında halk ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmaya başladı. Polisler göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor
Fransa'nın son yıllardaki en büyük genel grevi Cumhurbaşkanı Macron'un getirmek istediği emeklilik reformunun sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor.Başta toplu ulaşım, eğitim, hastanelerde acil servisler, barolar ve basın olmak üzere birçok sektörde iş bırakma eylemi var.
Başta toplu ulaşım, eğitim, hastanelerde acil servisler, barolar ve basın olmak üzere birçok sektörde iş bırakma eylemi var.
EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ
Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.
Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.