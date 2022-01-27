Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halk sokağa indi
FRANSA'da enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar ve işçiler sosyal yardımların arttırılması için sokağa indi.
FRANSA genelinde 170 noktada enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar ve işçiler sokağa indi.
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Sendikaların organize ettiği gösterilerde başkent Paris'teki protestocular tarihi Bastille Meydanı'ndan Maliye Bakanlığına yürüdüler.
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Hükümetin asgari ücreti ve sosyal yardımları arttırmasını talep eden göstericiler sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya davet ederken, "Kahrolsun kapitalizm" sloganı attı.
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Gösteriye iki haftadır grev yapan öğretmenler ile lise öğrencileri de destek verdi.
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