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Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halk sokağa indi

İhlas Haber Ajansı
Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halk sokağa indi

FRANSA'da enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar ve işçiler sosyal yardımların arttırılması için sokağa indi.

Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halk sokağa indi

FRANSA genelinde 170 noktada enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar ve işçiler sokağa indi.

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Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halk sokağa indi

Sendikaların organize ettiği gösterilerde başkent Paris'teki protestocular tarihi Bastille Meydanı'ndan Maliye Bakanlığına yürüdüler.

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Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halk sokağa indi

Hükümetin asgari ücreti ve sosyal yardımları arttırmasını talep eden göstericiler sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya davet ederken, "Kahrolsun kapitalizm" sloganı attı.

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Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halk sokağa indi

Gösteriye iki haftadır grev yapan öğretmenler ile lise öğrencileri de destek verdi.

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