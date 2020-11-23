FOX'un Yasak Elma'sını yerle bir eden giriş! Berk Oktay sen ne yaptın!
FOX'un entrikası bol yerli Dallas dizisi Yasak Elma kabuk değiştirdi ve bu akşam kadroya katılan bomba isimlerle ekrana gelecek. 86. bölümü yayınlanacak olan diziye Çağatay karakteri ile katılan isim Berk Oktay ise paylaşımı ile sosyal medyayı yıktı!
Yasak Elma nefes kesecek yeni bir bölümle bu akşam FOX ekranlarında yayınlanacak. 4 sezondur dizide olan Talat Bulut'un ölerek diziye vedasının ardından resmen yaprak dökümü başladı ve ard arda birçok önemli karakter diziden ayrıldı.
Giden isimler kadar kadroya yeni giren isimler de bomba etkisi yarattı. Başta usta isim Erdal Özyağcılar olmak üzere diziye Beni Affet ile ünlenen Mert Altınışık da katıldı. Fakat bir isim var ki diziye ilk giriş sahnesi şimdiden yıktı geçti!
Son olarak Savaşçı'da rol alan fakat dizinin akıbeti belli olmayınca Yasak Elma'ya geçen Berk Oktay dizide Çağatay karakterine hayat verecek. Dizinin Yıldız'ı ile yolları keşisecek olan Çağatay bu sezon en çok konuşulacak isim olacak.
Bu akşam 86. yeni bölüm ile Yasak Elma'da seyirci karşısında ilk sınavını verecek olan Berk Oktay bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf ile yıktı geçti, kısa sürede binlerce beğeni aldı.