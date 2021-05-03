FOX'un Sen Çal Kapımı dizisinde kriz çıktı oyuncu başka diziye gitti
FOX'un final mi yoksa sezon finali mi yapacak diye tartışılan dizisi Sen Çal Kapımı 2. sezon için kanal ile anlaştı. Dizinin 2. sezonunun eylül ayının ilk haftalarında ekrana gelmesi bekleniyor. Fakat yeni sezonda bir oyuncu olmayacak, başka diziyle anlaştı.
Sen Çal Kapımı dizisi FOX ekranlarının ilk haftalarda en çok izlenen dizileri arasında yer almıştı. Yaz ortasında yayına giren dizi rakiplerinin boşkuğundan yararlanarak yeni sezona çok iddialı girmişti. Son haftalarda reytinglerinde düşüş yaşasa da dizi 2. sezon için kanalla anlaştı.
FOX'un romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 39. son bölümün ardından sezon arası verdi. Yaklaşık 10 aydır aralıksız çalışan oyuncular ve set ekini kısa bir mola verdi.
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in olduğu dizinin oyuncu kadrosu kadar senaryosu da ilgiyle takip ediliyor. Oyunculuk performansları ile seyirciden tam not alan dizinin 2. sezonunda üzen bir ayrılık yaşanacak.
Dizide Ceren karakterine hayat veren Melisa Döngel’in 2. sezonda kadroda yer almayacağı netleşti. Uzun süredir dizide sahneleri giderek azaltılan Döngel giderek unutulan bir karakter olmuştu.