FOX'un reyting rekortmeni Her Yerde Sen dizisine flaş transfer! Ortalık fena karışacak

FOX'un reyting rekortmeni Her Yerde Sen dizisine flaş transfer! Ortalık fena karışacak

Yayınlandığı ilk dört bölümüyle reytinglerde zirvede yer almayı başaran Her Yerde Sen dizisine, önümüzdeki bölümde usta bir oyuncunun dahil olacağı öğrenildi.

FOX'un reyting rekortmeni Her Yerde Sen dizisine flaş transfer! Ortalık fena karışacak - Sayfa 1

Yaz sezonunda ekranlara gelmeye başlayan Her Yerde Sen dizisi, kısa süre içinde Fox TV'nin en sevilen yapımlarından biri haline gelmiş ve reytinglerde zirveye yerleşmişti. Kadrosunda Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın bulunduğu dizinin yeni bölümünde ise usta bir oyuncunun diziye dahil olduğu öğrenildi.

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FOX'un reyting rekortmeni Her Yerde Sen dizisine flaş transfer! Ortalık fena karışacak - Sayfa 2

Başarılı oyuncu Bülent Düzgünoğlu, 12 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de yayınlanacak olan 5.bölümden itibaren dizide Selin’in (Aybüke Pusat) babası 'Semih' karakterine hayat verecek. Peki usta oyuncu Bülent Düzgünoğlu kimdir?

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FOX'un reyting rekortmeni Her Yerde Sen dizisine flaş transfer! Ortalık fena karışacak - Sayfa 3

Bülent Düzgünoğlu kimdir?: Bülent Düzgünoğlu, 1973 yılında Ankara’da doğmuştur. eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2007 yılında rol aldığı Suç Dosyası dizisi ile kariyerine adım atmıştır.

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FOX'un reyting rekortmeni Her Yerde Sen dizisine flaş transfer! Ortalık fena karışacak - Sayfa 4

Bülent Düzgünoğlu, Kiraz Mevsimi, Paramparça, Kaderimin Yazıldığı Gün, Kurt Kanunu, Kayıp Şehir, Herşeye Rağmen, Kasaba, Aşk Bir Hayal ve Gece Gündüz dizilerinde rol almıştır.

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