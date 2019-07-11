FOX'un reyting rekortmeni Her Yerde Sen dizisine flaş transfer! Ortalık fena karışacak
Yayınlandığı ilk dört bölümüyle reytinglerde zirvede yer almayı başaran Her Yerde Sen dizisine, önümüzdeki bölümde usta bir oyuncunun dahil olacağı öğrenildi.
Yaz sezonunda ekranlara gelmeye başlayan Her Yerde Sen dizisi, kısa süre içinde Fox TV'nin en sevilen yapımlarından biri haline gelmiş ve reytinglerde zirveye yerleşmişti. Kadrosunda Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın bulunduğu dizinin yeni bölümünde ise usta bir oyuncunun diziye dahil olduğu öğrenildi.
Başarılı oyuncu Bülent Düzgünoğlu, 12 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de yayınlanacak olan 5.bölümden itibaren dizide Selin’in (Aybüke Pusat) babası 'Semih' karakterine hayat verecek. Peki usta oyuncu Bülent Düzgünoğlu kimdir?
Bülent Düzgünoğlu kimdir?: Bülent Düzgünoğlu, 1973 yılında Ankara’da doğmuştur. eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2007 yılında rol aldığı Suç Dosyası dizisi ile kariyerine adım atmıştır.
Bülent Düzgünoğlu, Kiraz Mevsimi, Paramparça, Kaderimin Yazıldığı Gün, Kurt Kanunu, Kayıp Şehir, Herşeye Rağmen, Kasaba, Aşk Bir Hayal ve Gece Gündüz dizilerinde rol almıştır.