FOX'un reyting rekortmeni Her Yerde Sen dizisine flaş transfer! Ortalık fena karışacak

Yaz sezonunda ekranlara gelmeye başlayan Her Yerde Sen dizisi, kısa süre içinde Fox TV'nin en sevilen yapımlarından biri haline gelmiş ve reytinglerde zirveye yerleşmişti. Kadrosunda Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın bulunduğu dizinin yeni bölümünde ise usta bir oyuncunun diziye dahil olduğu öğrenildi.