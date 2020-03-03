FOX'un Mucize Doktor'u Beliz yatağa girdi poz verdi yorumlar fena!

İnstagram'da sık sık paylaşımlar yapan Hazal Türesan'ın köpeği ile yatakta yattığı bu paylaşım ise çok yorum ve beğeni alan pozlardan biri oldu. Takipçilerin bir çoğu çok tatlısınız yorumu yaparken Türesan'ın oyunculuğuna da birçok beğeni alan bir başka konu oldu.