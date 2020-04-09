FOX'un Mucize Doktor oyuncusu Onur Tuna imajını değiştirdi! Hayranları şok oldu
Fox'un reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktur'un başrol oyuncularından Onur Tuna, koronavirüs günlerinde imaj değişikliğine giderek, sakallarını kesti. Tuna'nın bu değişimi takipçilerini ikiye böldü.
Yayımlandığı günden beri reytingleri alt üst eden Mucize Doktor dizisinde, Ferman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Tuna, evinde karantinada olduğu şu günlerde imaj değişikliğiyle sevenlerini bir hayli şaşırttı.
Ünlü oyuncu Tuna, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Onur Tuna son olarak imaj değişikliği yaptı ve sakallarını kesti. Saçlarında da değişim yapan başarılı isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görüntüsünü gözler önüne serdi.
"Beğenmeyene saygılar": Sakalsız pozunu ilk olarak "Depresyon yaklaşıyor" notuyla paylaşan Tuna ardından sakalsız halini beğenmeyen hayranlarına seslendi. Oyuncu, "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya" dedi.
Onur Tuna Kimdir?
Onur Tuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelmiştir.