Fox'un Bay Yanlış'ını yakan sahne izleyenler yok artık dedi!
FOX'un yeni yazlık dizisi Bay Yanlış geçtiğimiz cuma günü 3. son bölümü ile ekrana geldi. Olayların adamı Can Yaman ile güzel oyuncu Özge Gürel'in başrolleri paylaştığı dizideki bir sahne ise izleyicileri rahatsız etti.
Koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan dizilerden oluşan boşluğu dolduran yazlık dizi Bay Yanlış, FOX ekranlarında başladı. Daha ilk bölümden büyük beğeni toplayan dizi, reyting listelerinde de kanalın yüzünü güldürmeyi başardı. Son zamanlardaki açıklamaları ile gündemden düşmeyen Can Yaman ve güzel oyuncu Özge Gürel'in başrolde olduğu dizi sosyal medyanında konusu oldu.
Zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür ile artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı olan Ezgi'nin romantik komedi tadındaki hikayesini anlatan dizi 3. bölümü ile cuma akşamı seyirci ile buluştu.
Dizideki yolculuk sahnesi ise birçok seyirciyi rahatsız etti, izleyenler yuh çekti. Peki izleyicinin tepkisine neden olan sahnede neler yaşandı özetleyelim...
Kız kardeşinin düğününde sevgilisi rolünü oynaması için Ezgi ile pazarlık yapan Özgür herkesten gizli yola çıkıyor.