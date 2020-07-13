Fox'un Bay Yanlış'ını yakan sahne izleyenler yok artık dedi!

Zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür ile artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı olan Ezgi'nin romantik komedi tadındaki hikayesini anlatan dizi 3. bölümü ile cuma akşamı seyirci ile buluştu.