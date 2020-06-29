FOX'un Bay Yanlış'ındaki o sahne çakma çıktı gören pes dedi!

Dizinin bir bölümündeki sahne ise dikkatli ilzeyicinin gözünden kaçmadı ve bu kadar benzerlik de olmaz dedirtti. Bay Yanlış dizisinde başrol oyuncuları Ezgi ve Özgür'ün ilk karşılaşması ile fenomen olan dizi Doktorlar'da Ela ve Levent'in ilk karşılaşması aynı çıktı.