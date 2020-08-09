FOX'un Bay Yanlış taktiği tutmadı öpüşme sahnesi yuh çektirdi!
FOX ekranlarının yeni yazlık dizisi Bay Yanlış cuma günü 6. son bölümü ile ekrana geldi. Oyuncu Can Yaman'ın Özgür karakteri ile kas şov yaptığı dizideki bir sahne ise bu kadar da olmaz dedirtti. Dizinin esas kızı Ezgi ve Özgür'ün öpüşme sahnesinin rüya olması seyirciyi kızdırdı reyting için bunu yapmayın dedirttti.
Bay Yanlış FOX ekranlarının son aylardaki en renkli, eğlenceli ve en çok izlenen dizisi oldu. Koronavirüs nedeniyle tüm setlerin durmasını fırsat bilen Bay Yanlış daha ilk bölümü ile kanalın yüzünü güldürdü. Reyting listelerinde zirveye tırmandı. Genç oyuncular Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünde olduğu dizinin son bölümü ile sosyal medyada olay oldu.
Zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür ile artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı olan Ezgi'nin romantik komedi tadındaki hikayesini anlatan dizinin 6. son bölümündeki öpüşme sahnesi rüya çıktı. İkilinin sevgilisi olmasını bekleyen izleyici ise bu duruma isyan etti.
Dizinin ilk bölümünden beri Ezgi ve Özgür'ün sevgili olmasını bekleyen seyirci son bölümde dumur oldu. Cuma akşamı yayınlanan bölümde Özgür ve Ezgi arasında romantik anlar ve öpüşme sahnesi damga vurdu.
Dizinin fragmanlarında gösterilen ve seyircinin merakla beklediği öpüşme sahnesinin rüya olması kriz çıkardı, sosyal medyada dizinin son bölümü hakkında onlar yorum yapıldı.