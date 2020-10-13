FOX'u çıkmaza sokan dizi Savaşçı yayın akışından kaldırıldı
FOX ekranlarının 4 sezondur en çok izlenen dizilerinden olan Savaşçı'dan gelen haberler dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Öğretmen dizisinin pazar günü yayın hayatına başlaması Savaşçı'nın sonu mu oldu?
Her bölümü soluk soluğa takip edilen FOX'un dizisi Savaşçı'nın sessiz sedasız final yapacağı haberi dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Pazar akşamları yayınlanan dizinin FOX yayın akışından kaldırılması ve yerine Öğretmen dizisinin yayınlanması iddiaları güçlendirdi. Dizinin başrol oyuncusu Kaan Bozok 'a hayat veren Berk Oktay merak edilen final iddiasına cevap verdi.
100. bölümü seyirci tarafından merakla bekleyen dizi Savaşçı'nın yerine 11 Ekim Pazar günü Öğretmen dizisi yayınlanmıştı. FOX'un bu haftaki yayın akışında ise yine pazar günü Savaşçı'nın saatinde Öğretmen dizisi yayınlanacak. Yani yeni haftanın program akışında Savaşçı yine yok.
Sosyal medyanın da konusu olan dizinin reytinglerde gerilemeye başlaması seyircisine veda edeceği yönündeki söylentileri güçlendirse de dizinin oyuncusu Berk Oktay merak edilen o soruya cevap verdi.
Yapımcı kanadından final yaparak yayın hayatına bitireceğine ilişkin iddialar karşısında herhangi bir açıklama gelmezken, dizide Kaan Bozok rolünü üstlenen Berk Oktay şunları söyledi...