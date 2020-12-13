FOX'tan yazık oldu dedirten final kararı bunu kimse beklemiyordu!
Son haftalarda ard arda birçok dizi için final kararı veren FOX TV'den bir veda haberi daha geldi. Cuma akşamları yayınlanan dizi Çoçukluk, 2 hafta sonra son kez ekranlara gelecek ve seyircisine veda edecek.
Birçok dizinin ipini çeken FOX TV'den bir karar daha geldi. Dizi ekranlara Kimsesizler adıyla gelmeye hazırlanırken tepki çekince Çocukluk olarak değiştirilmişti. Cuma akşamları yayınlanan dizi son olarak 9. bölümü ile ekrana geldi.
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk'in olduğu dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Beren Gökyıldız, Kübra Süzgün, Nilay Yeral gibi çocuk oyuncular da performansları ile alkış topluyor.
Dizi, Ali Kaan Umut Evi’nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline gelmesini ve hayata umutla sarılmasını anlatıyor.
Büyük umutlarla ekrana gelmeye başlayan dizi bir türlü reyting listelerinde aradığını bulamadı ve kanalın yüzünü güldürmeyi başaramadı. Konusu ise ilk bölümlerde seyircisi içine çekse de dizi giderek kan kaybetmeye başladı ve kafası karışan seyircisi rakip kanallara kaptırdı.