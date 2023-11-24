FOX'tan flaş karar! Çok konuşulan dizinin fişi çekildi, ekranlara veda ediyor
Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bambaşka Biri dizisi için karar verildi. Oyunculuğuyla tartışılan Hande Erçel'in başrolde olduğu dizi 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı "Bambaşka Biri" ilk günden beri adından söz ettiriyor. Dizide rol alan Hande Erçel de gerek rolüyle gerekse özel hayatıyla gündeme geliyordu.
FOX’un bu sezon en çok konuşulan dizilerinin başında gelen Bambaşka Biri dizisi hakkında Birsen Altuntaş kötü haberi verdi.
Yurt dışında büyük ilgi gören Hande Erçel ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi yıl sonunda ekrana veda ediyor.
Tims&B imzalı polisiye aşk dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 16. bölümde final yapacağı öğrenildi.