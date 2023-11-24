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FOX'tan flaş karar! Çok konuşulan dizinin fişi çekildi, ekranlara veda ediyor

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FOX'tan flaş karar! Çok konuşulan dizinin fişi çekildi, ekranlara veda ediyor

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bambaşka Biri dizisi için karar verildi. Oyunculuğuyla tartışılan Hande Erçel'in başrolde olduğu dizi 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.

FOX'tan flaş karar! Çok konuşulan dizinin fişi çekildi, ekranlara veda ediyor

Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı "Bambaşka Biri" ilk günden beri adından söz ettiriyor. Dizide rol alan Hande Erçel de gerek rolüyle gerekse özel hayatıyla gündeme geliyordu.

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FOX'tan flaş karar! Çok konuşulan dizinin fişi çekildi, ekranlara veda ediyor

FOX’un bu sezon en çok konuşulan dizilerinin başında gelen Bambaşka Biri dizisi hakkında Birsen Altuntaş kötü haberi verdi.

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FOX'tan flaş karar! Çok konuşulan dizinin fişi çekildi, ekranlara veda ediyor

Yurt dışında büyük ilgi gören Hande Erçel ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi yıl sonunda ekrana veda ediyor.

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FOX'tan flaş karar! Çok konuşulan dizinin fişi çekildi, ekranlara veda ediyor

Tims&B imzalı polisiye aşk dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 16. bölümde final yapacağı öğrenildi.

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