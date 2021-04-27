Yerli Dallas dizisi olan entrika dolu bölümleri ile zaman zaman seyirciye bu kadar da olmaz dedirten FOX TV dizi Yasak Elma bu akşam 108. yeni bölümü ile seyircisi ile buluşacak. Kadrosuna yeni isimleri de dahil ederek ekran macerasına devam eden diziden gelen son haberler seyircinin canını sıkacak.