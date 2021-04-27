FOX'taki Yasak Elma dizisinde olay ifşa başka diziyle anlaştı!
FOX'un en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve her bölüm entrikanın dozunu arttıran dizi Yasak Elma'dan haberler var! Dizi bu akşam 108. yeni bölümü ile ekrana gelecek fakat dizinin kilit isimlerinden biri çoktan başka bir dizi ile anlaştı bile
Yerli Dallas dizisi olan entrika dolu bölümleri ile zaman zaman seyirciye bu kadar da olmaz dedirten FOX TV dizi Yasak Elma bu akşam 108. yeni bölümü ile seyircisi ile buluşacak. Kadrosuna yeni isimleri de dahil ederek ekran macerasına devam eden diziden gelen son haberler seyircinin canını sıkacak.
Geçtiğimiz sezonlarda dizinin başrolü olan Talat Bulut'un rol gereği diziden ölerek ayrılmasının ardından yeni ve iddialar isimler de kadroya dahil oldu. En ses getiren isimlerden biri Berk Oktay ve usta oyuncu Erdal Özyağcılar oldu.
Diziye sonradan dahil olan, fakat hayat verdiği Cansu karakteri ile Yasak Elma'yı bambaşka bir yere taşıyan güzel oyuncu Niperi Şahinkaya'nın sırrı ifşa oldu!
Diziye Hasan Ali'nin yeğeni olarak giren, Yıldız ve Çağatay'ın aşkını bir türlü kabullenemeyen ve Çağatay'a saplantılı bir şekilde aşık olan Cansu'yu oynayan Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor.