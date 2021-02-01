FOX'ta kriz çıkarmıştı Yasak Elma'dan yatak sahnesi itirafı

Kadrosuna Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi önemli isimleri dahil eden Yasak Elma asıl bombayı sona saklamış ve kadrosuna daha önce Aynen Aynen'deki müstehcen sahneleri ile konuşulan genç oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı da katmıştı.