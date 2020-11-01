FOX'ta görülmemiş skandal başrol oyuncusu başka diziye gitti!

Aynı kanalda yayınlanan iki dizi arasında oyuncu krizi çıktı. Berk Oktay'ın henüz yapım şirketi ile anlaşması bitmeden başka bir yapımcıyla el sıkışması aynı kanalın iki başarılı dizisini karşı karşıya getirdi ve Fox'ta ipler itice karıştı