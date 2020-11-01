FOX'ta görülmemiş skandal başrol oyuncusu başka diziye gitti!
Son günlerde FOX TV'de sular bir türlü durulmuyor. Akıbeti hala belli olmayan ve haftalardır resmi bir açıklama yapılmayan Savaşçı dizisinin başrol oyuncusu Yasak Elma'ya geldi yapımcılar birbirine girdi.
Ard arda dizi bombalarını patlatan FOX'ta işler iyice karıştı. 4 sezondur ekrana gelen ve reyting listelerinde zirveyi zorlayan dizi Savaşçı'dan hala bir ses bir haber yok. Dizinin takipçileri kanaldan gelecek güzel haberleri beklerken kanalda bir şok yaşadı.
Savaşçı dizisinde Kağan Bozok karakterine başarılı bir şekilde hayat veren dizinin başrol oyuncusunun başka bir FOX dizisi olan Yasak Elma ile el sıkıştığı iddia edildi.
Aynı kanalda yayınlanan iki dizi arasında oyuncu krizi çıktı. Berk Oktay'ın henüz yapım şirketi ile anlaşması bitmeden başka bir yapımcıyla el sıkışması aynı kanalın iki başarılı dizisini karşı karşıya getirdi ve Fox'ta ipler itice karıştı
İyice arap saçına dönen Savaşçı'nın 100. yeni bölümünün ise 12 Kasım'da başlaması planlanıyordu fakat Berk Oktay'ın başka bir diziyle el şıkışması yeniden dizinin sessiz sedasız final yaptığı ihtimali akıllara getirdi.