FOX'daki porno videosu! Fulya Öztürk ve Fatih Portakal birbirine girdi
FOX ekranlarında 'Fulya İle Umudun Olsun' programınındaki porno videosu olay oldu. Fulya Öztürk'e bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi. Canlı yayınlanan programında, Celal Bilgin isimli kişi, eşi olduğunu iddia ettiği kadının cinsel içerikli videosunu izletmesi sosyal medyanın diline düştü.
Deneyimli sunucu Fulya Öztürk, 15 yıl çalıştığı CNN Türk'ten ayrılmış, gündüz kuşağı programı için FOX ile el sıkışmıştı. Hafta içi her gün canlı yayınla Fulya İle Umudun Olsun programını sunan Fulya Öztürk'e bir 'porno' tepkisi de Fatih Portakal'dan geldi.
Fulya ile Umudun Olsun programının cuma günü yayınlanan bölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Programa katılan Celal Bilgin, sosyal medyada eşinin cinsel içerikli videosu olduğunu, eşini de kasıklarındaki ameliyat izinden tanıdığını söylemişti.
İddiasını kanıtlamak isteyen Bilgin, söz konusu videoyu canlı yayında Fulya Öztürk ile programdaki konuklara izletti. Programın bu bölümü yayınlandıktan sonra başta sosyal medya olmak üzere birçok platformda gündem oldu ve tepki çekti.
Programın son bölümünde Öztürk, tartışmalar nedeniyle isyan etti. Olayın çarpıtıldığını söyleyen Fulya Öztürk, yayında videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini iddia etti.