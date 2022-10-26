FOX yine ne yaptıysa olmadı seyirci yemedi Bir Peri Masalı fiyasko oldu

Geçtiğimiz sezon Mahkum dizisi ile fırtınalar estiren, reytinglerde zirveyi gören dizi bu sezon tam anlamıyla seyircisine fiyasko yaşattı. Diziye bir kaç bölüm daha şans veren seyirci senaryodaki mantık hatalarına daha fazla katlamadı ve diziyi bıraktı.