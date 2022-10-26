FOX yine ne yaptıysa olmadı seyirci yemedi Bir Peri Masalı fiyasko oldu
Yeni sezona çok iddialı başlayan FOX'ta yaprak dökümü erken başladı. İlk sezonu ile ekranlarda fırtınalar estiren Mahkum dizisinin erken finali gündemdeyken bu kez de tutar denilen Bir Peri Masalı dizisinin erken finali gündemde. Fox ne yaptıysa olmadı dizi seyirciyi eline geçiremedi, reytinglerde yenildi.
Kanalların yeni sezon dizileri ekranlarda kıyasıya yarışa devam ederken FOX umduğunu bulamadı. Yeni sezona çok umutlu başlayan ve geçtiğimiz dönem ki başarısını yakalarım sanan FOX'a seyirci tokat gibi cevabı reytinglerde verdi.
Geçtiğimiz sezon Mahkum dizisi ile fırtınalar estiren, reytinglerde zirveyi gören dizi bu sezon tam anlamıyla seyircisine fiyasko yaşattı. Diziye bir kaç bölüm daha şans veren seyirci senaryodaki mantık hatalarına daha fazla katlamadı ve diziyi bıraktı.
Mahkum dizisi bu hafta erken final yaparak yayın hayatını bitiriyor. Mahkum'un yerine gelecek dizi hazır; Darmaduman adında bir gençlik dizisi olacak. Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Bir Peri Masalı'nda ise işler hayli karışık.
Bu akşam 5. bölümü yayınlanacak Bir Peri Masalı dizisi maalesef beklenen başarıyı gösteremedi. Seyirci başrol oyuncuları Alina Boz'un güzelliği Tarık Emir Tekin'in karizması için diziye birkaç bölüm şans verdi ama dizinin 'mayası' tutmadı.