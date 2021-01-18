FOX TV'yi Savaşçı heyecanı sardı Tamer Karadağlı Ediz Hun Savaşçı tüyoları verdi
Savaşçı dizisinin ilk fragmanı yayımlandı. FOX TV'nin yeni transferleri Tamer Karadağlı ve Ediz Hun, dizi hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.
FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen Savaşçı dizisi yeni sezonla beraber başlayacak. Dizinin bir sezon gecikmesi büyük bir isyan çıkarmıştı şimdilerde ise seyirci epey heyecanlı. Üstelik Savaşçı'nın yeni sezon kadrosuna birbirinden usta isimler de katıldı.
Tamer Karadağlı ve Ediz Hun gibi isimleri bünyesine katan dizi Savaşçı, yeni sezonun ilk fragmanını yayımladı. Öncesinde ise Tamer Karadağlı ve Ediz Hun'un Savaşçı açıklamaları sosyal medyaya damgasını vurdu. Karadağlı, Savaşçı dizisi ve Ediz Hun ile ilgili ilk kez konuştu ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Dizi kadrosuna yeni katılan usta oyuncu Ediz Hun, Tamer Karadağlı hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Baba-Oğul karakterini canlandıracak olan Ediz Hun ile Tamer Karadağlı ikilisi şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardılar.
Tamer Karadağlı hakkında övgü dolu sözler söyleyen Ediz Hun, ''Çok önemli ve bilgili bir sanatçı. Tamer’den pozitif enerjiler aldım. O kadar kültürlü o kadar zarif bir insan ki çok hoşuma gitti!'' dedi.