Fox TV'ten apar topar final kararı! İddialı dizi için yolun sonu göründü
Fox TV'de geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmeye başlayan ve kısa sürede sevilen bir dizinin ayağını kaydırdı.
Başrollerinde Songül Öden, Celil Nalçakan ve Birkan Sokullu gibi tanınmış kişileri barındıran Bir Aile Hikayesi'nin fişi çekildi. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelen dizi, reytinglerde beklediğini elde edemeyince erken final kararı aldı.
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Dizinin sevenlerini yıkan habere göre Fox TV, düşük reytinglere artık tolerans göstermeme kararı aldı ve Bir Aile Hikayesi için 20.Bölüm final olarak planlandı.
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Hatta söylenenlere göre alınan düşük reytingler eğer devam ederse, dizinin daha erken bile ekranlara veda edebileceği konuşuluyor.
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Totalde 4. olmuştu: Dizi, geçtiğimiz Cumartesi yayınlanan bölümüyle reyting sıralamasında totalde 4. olmuştu.
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