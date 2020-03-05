FOX TV'nin yeni dizisi Öğretmen'de İlker Kaleli La Casa de Papel Profesör'e benzetildi

Okullardaki, öğrencilerin davranışlarına ayna tutan, akran zorbalığını ele alan bir dizi olan Öğretmen, izleyiciyi ekrana kilitlemenin yanı sıra sosyal medyada da çok konuşuldu. TT (en çok konuşulanlar) listesine giren dizide seyirci tarafından oldukça özlenen İlker Kaleli'ye övgü yağdı.