FOX TV'nin yeni dizisi Öğretmen'de İlker Kaleli La Casa de Papel Profesör'e benzetildi
İlker Kaleli'nin başrolde olduğu FOX TV'nin yeni dizisi Öğretmen, dün akşam yayımlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Sosyal medyada TT haline gelen Öğretmen dizisinin başrolü İlker Kaleli, La Casa de Papel'deki profesör karakterine benzetildi.
İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi birbirinden iyi oyuncuların yer aldığı, FOX TV ekranlarının yeni dizisi Öğretmen, dün akşam yayımlanan ilk bölümüyle seyirciden takdiri topladı.
Okullardaki, öğrencilerin davranışlarına ayna tutan, akran zorbalığını ele alan bir dizi olan Öğretmen, izleyiciyi ekrana kilitlemenin yanı sıra sosyal medyada da çok konuşuldu. TT (en çok konuşulanlar) listesine giren dizide seyirci tarafından oldukça özlenen İlker Kaleli'ye övgü yağdı.
İntihar eden Rüya ile Akif öğretmen ve eşi arasında nasıl bir bağlantı olduğunu çözmeye çalışılan dizi, seyirciden tam not aldı.
Kusursuz bir planla bir sınıf öğrencisini rehin alan Akif öğretmenin performansı akıllara La Casa De Papel dizisinin başrol oyuncusu Profesör'ü getirdi.