FOX TV'nin sevilen dizisi hakkında nihai karar verildi final tarihi bile belli
FOX TV''nin sevilen dizisinin devam edip etmeyeceği herkesin merak konusu olmuştu. Kanal, dizi hakkında son kararını verdi.
Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Bu kez kötü haber FOX TV ekranlarından geldi. Uzun zamandır akıbeti belirsiz olan dizinin final tarihi belirlendi.
Alp Navruz'un Serhat karakterini canlandırdığı ve Ceren Yılmaz'ın Zümrüt karakterine hayat verdiği ünlü yapım final yapma kararı aldı.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Zümrüdüanka dizisi ekranlara veda ediyor.
Sevilen yapım, 26. bölüm ile ekran hayatını sonlandıracak. Yeni yılda final yapacak olan dizide yönetmen değişikliğine gidildiği de gelen bilgiler arasında.