FOX TV'nin Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor yıldızı da geldi
FOX TV'de yayımlanan Savaşçı dizisine, Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç'in ardından Survivor'ın eski yarışmacısı katıldı.
Geçtiğimiz sezon başrol oyuncusu Berk Oktay'ın ayrılığıyla gündeme gelen Savaşçı dizisi, yeni transferleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Beşinci sezon çekimleri ocak ayında başlayacak olan Savaşçı dizisine Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç dahil olmuştu.
Diziye son olarak Survivor'un eski yarışmacılarından oyuncu Anıl Tetik dahil oldu. Genç oyuncu Tetik, dizide gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüne hayat verecek.
Anıl Tetik: Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul'da dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi'nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu.