FOX TV'nin Öğretmen dizisinde koronavirüs paniği testi pozitif çıktı
FOX TV'de ekranlara gelen Öğretmen dizisi yeni sezona başlamak için gün sayarken dizinin bir oyuncusunda koronavirüs çıktı.
Daha ilk bölümden sürükleyici ve heyecan dolu hikayesi ile seyirciden tam not alan FOX dizisi Öğretmen ekranlara koronavirüs nedeniyle zorunlu bir ara vermişti.
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Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir diziden uyarlama olan Öğretmen çarşamba akşamları ekrana geliyordu. 4 bölümü yayınlandıktan sonra çekimleri durdurulmuştu.
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Yeni sezonda ekranlara ne zaman geleceği merak konusu olan diziyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
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Öğretmen dizisinin Ateş'i Mert Ramazan Demir'in de hastalığa yakalandığı ortaya çıktı.
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