Fox TV'nin Kurşun dizisinde şoke eden ayrılık dizinin kaderi değişebilir
Kadrosuna Ünal Silver ve Mehmet Yılmaz Ak'ın dahil olduğu öğrenilen Kurşun dizisinde beklenmeyen bir ayrılık meydana geldi.
Fox TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Kurşun dizisi, reytinglerde zirveyi henüz göremese de geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak senaryosu takdir edilen dizide izleyicileri endişelendiren bir değişikliğin yaşandığı öğrenildi.
Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı Kurşun dizisinde senarist değişikliğine gidildiği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Murat Can Oğuz ve Burak Arlıer'in yönettiği dizinin senaryosunu artık Ozan Aksungur ve ekibi yazacak.
6. bölümden itibaren: Aksungur ve ekibinin 6. bölümden itibaren diziyi devralacağı öğrenildi. İzleyiciler ise senaryoda ne gibi bir değişikliğin yapılacağı yönünde şimdiden sorular sormaya başladı.
Kurşun son bölüm neler yaşandı?
Orhan’ın şimdiki hedefi, Kerim Paşa’ya ulaşmaktır. Adım adım Kerim Paşa’ya yaklaşmaktadır.