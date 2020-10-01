Fox TV'nin Kimsesizler dizisinin yeni ismi bakın ne oldu! O sahneler tepki çekmişti

Dizide yer alan ''Kendinizi acındıracaksınız. Hani o barınaktaki köpekler var ya, beni seç beni seç diye yaltaklanan köpekler, işte öyle davranacaksınız. Burada ben ne dersem o! Ağlamayana mama yok." sözler sosyal medyada olay olmuştu.