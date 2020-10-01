Fox TV'nin Kimsesizler dizisinin yeni ismi bakın ne oldu! O sahneler tepki çekmişti
FOX TV'de yeni başlayacak olan Kimsesizler dizisi fragmanıyla tepkilerin odağı olunca yapımcı dizi ismini değiştirdi.
RTÜK, FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı vatandaşların şikayeti sonucu inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Dizide, Mahir Boztepe karakterinin çocuklara karşı sert ifadeleri oldukça tepki çekmişti.
Dizide, tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe karakterinin "Aile bu dünyada en önemli varlıktır. Ailesi olmayan insan hiçtir. Size de aileler gelecek. Saçınıza, başınıza, tırnağınıza, dişinize, huyunuza, suyunuza bakacaklar. Bacaklarına sarılacaksınız.'' ifadeleri tepki çekmişti.
Dizide yer alan ''Kendinizi acındıracaksınız. Hani o barınaktaki köpekler var ya, beni seç beni seç diye yaltaklanan köpekler, işte öyle davranacaksınız. Burada ben ne dersem o! Ağlamayana mama yok." sözler sosyal medyada olay olmuştu.
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer vermişti.