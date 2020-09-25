FOX TV'nin Kimsesizler dizisi için fragman yetti RTÜK hemen harekete geçti
FOX TV'de yeni başlayacak olan Kimsesizler dizisinin fragmanlarının yayımlanmaya başlamasıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, inceleme başlattı.
RTÜK, FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı vatandaşların şikayeti sonucu inceleme başlatıldığını duyurdu. Dizide, Mahir Boztepe karakterinin çocuklara karşı sert ifadeleri oldukça tepki çekti.
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."
Dizide, tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe karakterinin şu ifadeler tepki çekti:
"Aile bu dünyada en önemli varlıktır. Ailesi olmayan insan hiçtir. Size de aileler gelecek. Saçınıza, başınıza, tırnağınıza, dişinize, huyunuza, suyunuza bakacaklar. Bacaklarına sarılacaksınız.''
''Kendinizi acındıracaksınız. Hani o barınaktaki köpekler var ya, beni seç beni seç diye yaltaklanan köpekler, işte öyle davranacaksınız. Burada ben ne dersem o! Ağlamayana mama yok."