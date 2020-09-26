FOX TV'nin iddialı dizisi final kararı aldı duyanlar şok oldu kampanya başlattı
FOX TV'nin yeni dizilerinin reytingleri çok iyi gelince yaz dizileri reytinglerde geride kaldı. FOX TV iddialı dizisinin fişini çekti, final kararı geldi.
FOX TV birbirinden iddialı dizileriyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezonda başlayan diziler reytingleri alt üst etti ve listeye üst sıralardan giriş yaptı. Durum böyle olunca FOX TV'nin yaz dizisi tadındaki yapımları reytingde gerilerde kaldı.
Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerinde olduğu Bay Yanlış dizisi final kararı aldı. Cuma akşamları yayımlanan dizi, zorlu rakipleri karşısında da başarılı olamadı. FOX TV, hem yeni dizileri hem de rakipleri karşısında geri planda kalan Bay Yanlış dizisinin fişini çekti.
Bay Yanlış dizisi ekran macerasını tamamladı. Bay Yanlış 14. bölümle final yaparak yayından kaldırılıyor. Bay Yanlış 3 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde final yapacak.
Zorlu cuma akşamları Ramo, Kırmızı Oda, Hercai ve Arka Sokaklar gibi zorlu rakipleri bulunan Bay Yanlış dizi final yapıyor. Bay Yanlış cuma akşamları yayınalan 6 diziden 4. olabildi.