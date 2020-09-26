FOX TV'nin iddialı dizisi final kararı aldı duyanlar şok oldu kampanya başlattı

FOX TV birbirinden iddialı dizileriyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezonda başlayan diziler reytingleri alt üst etti ve listeye üst sıralardan giriş yaptı. Durum böyle olunca FOX TV'nin yaz dizisi tadındaki yapımları reytingde gerilerde kaldı.