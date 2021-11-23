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FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'e erken final şoku!

FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'e erken final şoku!

FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün final yapıyor. Dizinin 6. bölümde final yapması hayranlarını üzdü.

FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'e erken final şoku!

Most Yapım’ın FOX TV için çektiği “Elbet Bir Gün” dizisinin ekran macerası kısa sürdü.

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FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'e erken final şoku!

FOX TV'de yayınlanan “Elbet Bir Gün” dizisi 6. bölümde final yapıyor.  TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Most Yapım’ın FOX için çektiği “Elbet Bir Gün” dizisi final yapan projeler arasına katılıyor.

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FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'e erken final şoku!

Yalancı ve Ada Masalı’nın ardından bir dizi daha ekrana veda ediyor. Most Yapım’ın FOX için çektiği “Elbet Bir Gün” dizisi final yapan projeler arasına katılıyor.

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FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'e erken final şoku!

Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, Kenan Acar ve Burak Yamantürk’ü buluşturan dizinin 6. bölümde ekran macerası sona erecek.

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