FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'e erken final şoku!
FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün final yapıyor. Dizinin 6. bölümde final yapması hayranlarını üzdü.
Most Yapım’ın FOX TV için çektiği “Elbet Bir Gün” dizisinin ekran macerası kısa sürdü.
FOX TV'de yayınlanan “Elbet Bir Gün” dizisi 6. bölümde final yapıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Most Yapım’ın FOX için çektiği “Elbet Bir Gün” dizisi final yapan projeler arasına katılıyor.
Yalancı ve Ada Masalı’nın ardından bir dizi daha ekrana veda ediyor. Most Yapım’ın FOX için çektiği “Elbet Bir Gün” dizisi final yapan projeler arasına katılıyor.
Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, Kenan Acar ve Burak Yamantürk’ü buluşturan dizinin 6. bölümde ekran macerası sona erecek.