FOX TV'nin entrikalı dizisi Yasak Elma'ya bir transfer daha! Ünlü oyuncu dahil oldu
Yasak Elma dizisi yeni bölümlerinde de fırtınalar estirecek. Diziye bir ünlü isim daha katıldı. Bu sezon Yasak Elma dizisi, transferlere doyamadı.
Medyapım imzalı bol entrikalı dizi Yasak Elma her pazartesi akşam FOX TV'de izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde birçok ünlü ismin yer aldığı dizi transferlere ise doymak bilmedi. Kadrodaki değişimler devam ediyor.
110
Son olarak Yasak Elma dizisine Yasak Elma dizisine 59 yaşındaki usta oyuncu İncilay Şahin, Döne karakteriyle dahil oldu. Ardından diziye bir transfer daha gerçekleşti.
210
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yine FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızım dizisinde boy gösteren Faruk Barman dizinin kadrosuna dahil oldu. Barman, Yasak Elma dizisinde 'Bülent' karakterine hayat verecek.
310
Sevilen dizinin şimdiden bir diğer sezonda da yayın hayatına devam edeceği konuşuluyor.
410