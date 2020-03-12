FOX TV'nin entrikalı dizisi Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece küvet pozlarıyla ortalığı salladı
Fox ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Eda Ece, özel bir dergi için küvetten poz verdi. Güzel oyuncu, fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Yayımlandığı günlerde iyi bir reyting oranı yakalayan Fox'un bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Eda Ece'den olay pozlar geldi. Ünlü oyuncu dergiye fotoğraf vermek için küvet pozları verdi. Ece, o pozları sosyal medya hesabından paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü.
Elele dergisi için kamera karşısına geçen Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri tepkisiz kalmadı. Birbirinden farklı pozlar veren ünlü oyuncu, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe paylaşımda bulunan Ece, son olarak küvette çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Beyaz kıyafetiyle küvette poz veren oyuncunun fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Oyuncunun fotoğrafına "Harikasın", "Nasıl güzelsin maşallah sana", "Sen nesin be" ve "Kalbim" gibi yorumlar yapıldı.
Ünlü oyuncu Eda Ece'nin sosyal medya hesabı Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunmaktadır.