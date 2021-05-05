FOX TV'nin dizisi Savaşçı'dan kötü haber istenilene ulaşamadı kan kaybedince...
Savaşçı dizisi FOX TV kanalında kendisine bir türlü yer bulamadı. Reytinglerini kaybeden dizi Savaşçı'dan kötü haber geldi.
2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve yayımlandığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Savaşçı dizisinde yaşanan krizler diziye çok kan kaybettirdi. Başrollerin bir bir ayrıldığı dizi yeni sezona yeni isimlerle hazırlandı. Fakat bu da yeterli olmadı.
FOX TV'de haftanın 7 gününün de dolu olması nedeniyle yeni bölümlerini izleyiciye geç ulaştıran Savaşçı dizisiyle ilgili kötü haber geldi. Yapımcılar, Savaşçı için yeni kararlar aldı. Savaşçı'nın yeni bölümlerinde istenilen heyecan bir türlü yakalanamadı.
Sezon başında Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz ve Serenay Aktaş gibi hem genç hem de tecrübeli isimleri kadrosuna katan Savaşçı dizisinin, yayınlanan ilk bölümleri reytinglerde çok geride kaldı.
Dizi kulislerinden sızan bilgilere göre yeni bölümlerin yeteri kadar ilgiyi çekememesinin ardından yapımcılar tarafından flaş bir karar alındığı ve diziye 6 yeni isim daha katılacağı öğrenildi.