FOX TV'nin dizisi Savaşçı'dan kötü haber istenilene ulaşamadı kan kaybedince...

2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve yayımlandığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Savaşçı dizisinde yaşanan krizler diziye çok kan kaybettirdi. Başrollerin bir bir ayrıldığı dizi yeni sezona yeni isimlerle hazırlandı. Fakat bu da yeterli olmadı.