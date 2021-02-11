FOX TV'nin başını küvet sahnesi yaktı RTÜK Kırmızı Oda'yı da es geçmedi
Sen Çal Kapımı dizisinin küvet sahnesi FOX TV'nin başını yaktı. TV8, Star TV de RTÜK'ten nasibini aldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), harekete geçti. FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi hem diziye hem sosyal medyaya damga vurmuştu. Seyircilerden tepki gösterenler de olunca RTÜK'e şikayet yağdı.
Sen Çal Kapımı dizisinin 28. bölümünde ortaya çıkan küvet sahnesi FOX TV'nin başını yaktı. Eda ve Serkan karakterlerinin jakuzi keyfi olay yarattı.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin müstehcen nitelikte olması nedeniyle RTÜK'ün engeline takıldı.
Kurum, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.