FOX TV'den Yasak Elma Baraj Öğretmen kararı! İzleyicileri hüsrana uğradı
FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisi, Öğretmen dizisi ve Baraj dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. FOX TV'den konuya dair flaş bir açıklama geldi.
Koronavirüs salgını tüm sektörleri vurdu. Medya da salgından nasibini aldı. Onlarca insanın iç içe çalışmak zorunda kaldıkları dizi setleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu. Dizilerin, yedek yeni bölümleri yayımlandı fakat stok bitince ya tekrara düştüler ya da yerlerini başka yapımlar aldı.
Türkiye'de yavaş yavaş normalleşme evresine geçirilirken dizilerin ne zaman yeni bölümlerinin yayımlanacağı artık merak konusu haline geldi. Evde kalmaktan sıkılmaya başlayanlar dizilerin yeni bölümlerinin heyecanla bekler oldu.
FOX TV dizilerinin bayram sonrası sete çıkacağı iddiası ise izleyenleri umutlandırdı fakat izleyicileri, hüsrana uğratacak bir açıklama FOX'un Medyapım imzalı dizilerinden geldi.
Koronavirüs nedeniyle setlerine ara verilen üç FOX TV dizisiyle ilgili gündeme yeni bir gelişme geldi. Reytinglerde üst sıralarda yer alan Yasak Elma dizisinin sezonu kapatma kararı aldığı öğrenildi.