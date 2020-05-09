FOX TV'den Yasak Elma Baraj Öğretmen kararı! İzleyicileri hüsrana uğradı

Koronavirüs salgını tüm sektörleri vurdu. Medya da salgından nasibini aldı. Onlarca insanın iç içe çalışmak zorunda kaldıkları dizi setleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu. Dizilerin, yedek yeni bölümleri yayımlandı fakat stok bitince ya tekrara düştüler ya da yerlerini başka yapımlar aldı.